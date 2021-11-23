Капремонт по плану 2021 года завершили в многоэтажках Динского района Кубани

В Динском районе завершили капремонт многоквартирных довом Фото: пресс-служба краевой администрации

В Динском районе Кубани выполнили план 2021 года по капремонту многоквартирных домов. Работы на всех объектах завершены, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Рабочие обновили крышу домов, систему электроснабжения, горячий водопровод. Всего ремонт выполнен в 14 домах.

- Основной вид работ, который выбрали собственники, – ремонт крыши. В 12 из 14 домов старый шифер заменили металлом. Всего на эти цели выделено более 23 миллионов рублей, – отметил гендиректор Краснодарского краевого фонда капремонта Михаил Лысенко.

Работы в регионе по плану этого года завершены в 18 районах – в Брюховецком, Красноармейском, Крыловском и Ленинградском. Завершают ремонт в Тимашевском, Белореченском и Северском муниципалитетах.

В 2022 году в Динском районе обновят еще 9 многоэтажек.