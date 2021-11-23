На Кубани в 60% случаев онкологию выявляют на ранней стадии

Чаще всего у пациентов выявляют рак кожи, толстого кишечника, легких и молочной железы Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодарском крае в 60% случаев онкологию у пациентов выявляют на ранней стадии. Всего в крае на учете состоят более 100 тысяч человек с заболеваниями. Такие данные на пресс-конференции озвучил главный внештатный специалист-онколог минздрава Кубани Роман Мурашко.

- У нас применяется общемировой тренд : сочетание профилактики, ранней диагностики и качественного лечения дает шансы пациентам со злокачественной опухолью на жизнь без рецидивов, на ремиссию. Таких пациентов в крае много, они наблюдаются у онкологов пять лет и более, - отметил главврач онкодиспансера №1. - Качественное лечение пациентов в нулевой, первой и второй стадиях позволяет в 90% жить без рецидива более 5 лет, у многих пожизненная ремиссия.

Подчеркивается, что чаще всего выявляют рак кожи, толстого кишечника, легких и молочной железы. Сегодня Краснодарский край занимает 44-е место в стране по онкологическим заболеваниям.