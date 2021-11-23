Краснодар встал в десятибалльных пробках

В Краснодаре дождь парализовал движение транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождь, начавшийся в краевом центре еще днем, к вечеру ожидаемо спровоцировал на городских дорогах тяжелую ситуацию. Если верить дорожным картам, краснодарские улицы парализовали десятибалльные пробки. Аналитики Яндекс.карт положение охарактеризовали очень емко и лаконично – пешком быстрее.

Наверняка такие же мысли крутились вечером 23 ноября в головах водителей, застрявших в центре Краснодара на улицах Северной, Октябрьской. Пробка на Красной начиналась от Главной городской площади и тянулась до кинотеатра «Аврора».

Мокрый асфальт стал причиной нескольких автоаварий, которые только усугубили плохое настроение водителей. Авария в левому рядом на кольце по Красных Партизан и Аэродромной создала затор движению сразу в несколько сторон.

Ограничено движение на улицах Калинина, Академика Пустовойта, 40-летия Победы и Круговой. Там с одинаковой черепашьей скоростью движутся потоки в оба направления.

По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 24 ноября, а значит, краснодарским автовладельцам стоит запастись терпением.