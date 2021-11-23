На улицы Краснодара выведена водооткачивающая техника

В Краснодаре подготовились к подтоплениям. фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре подготовились к подтоплениям, которые может спровоцировать дождь. Погода в краевом центре испортилась 23 ноября, и, по прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до утра 24 ноября. Как сообщили в администрации города, на улицы выведена водооткачивающая техника.

- На улицах Краснодара дежурят 22 единицы водооткачивающей техники и 14 мотопомп, - сообщили в мэрии.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, пока ситуация находится под контролем и подтоплений на главных улицах города не зафиксировано. Накануне специалисты обследовали основные канализационно-насосные станции города. Дежурство продлится в течение суток.