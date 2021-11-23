Завершены поиски подростков, сбежавших из закрытой спецшколы в Краснодарском крае. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершены поиски подростков, сбежавших из закрытой спецшколы для сложных детей. Напомним, 16-летний юноша и 15-летняя девочка пропали вечером 21 ноября. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчик живет в Уфе, учится в местной школе своего города, а его спутница родом из Батайска. 30 сентября юношу привезли в Кабардинку Краснодарского края. Подростка поместили в центре психологической помощи. На месяц раньше сюда привезли и девушку. Здесь помогают решить проблемы, которые возникают у школьников - компьютерная зависимость, алкоголизм, депрессия, булимия и другие недуги.

Спустя два месяца нахождения в центре подростки не выдержали и сбежали.

- Они самовольно покинули пределы данного детского учреждения, перелезли через забор и до настоящего времени не вернулись, - сообщил директор закрытой школы полицейским спустя несколько часов после пропажи.

По всей видимости, сотрудники центра пытались найти подростков самостоятельно, но им это не удалось. Когда же подключились правоохранители, то место детей было быстро установлено.

- Подростки найдены в Новороссийске, их жизни ничего не угрожает, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.