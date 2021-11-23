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Общество23 ноября 2021 15:42

В Краснодаре поднимется плата за проезд на 18 автобусных маршрутах

Перевозчики заявили о поднятии цен до 15 декабря
Евгения ХАЛИКОВА
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Общественный транспорт станет дороже

Общественный транспорт станет дороже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре восемь частных перевозчиков заявили о росте стоимости за проезд. Изменения коснутся 18 автобусных маршрутов. О повышении платы бизнесмены уже предупредили администрацию краевого центра.

Как сообщил президент регионального Союза транспортников Иван Петров, с 15 декабря стоимость билета поднимется с 30 до 35 рублей за человека.

Прогнозируется, что до конца 2021 года вопрос с повышением платы за проезд решат все краснодарские перевозчики.