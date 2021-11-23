Мальчика экстренно госпитализировали в местную ЦРБ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кропоткине годовалый ребенок отравился средством для мытья плит. Как удалось узнать «КП» - Кубань», все случилось в квартире, где мальчик проживает с мамой.
Ребенку приглянулась яркая бутылочка с чистящим средством, стоящая на столе. Мама буквально на минуту отлучилась из кухни в комнату, за это время он успел попробовать содержимое бутылки. В результате ребенок получил сильный ожог губ и ротоглотки.
Ребенка привезли в больницу поздно вечером. Малыш поступил в терапевтическое отделение, врач которого и сообщила полицейским о произошедшем.
- Сейчас проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
По некоторым данным, сначала ребенку было больно есть и пить, но после обезболивающего малышу стало лучше.
- Сейчас ему назначены специальные обволакивающие препараты и детские антисептики. Угрозы жизни ребенка нет, - добавил «КП» - Кубань» источник в больнице.