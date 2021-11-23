Мальчика экстренно госпитализировали в местную ЦРБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кропоткине годовалый ребенок отравился средством для мытья плит. Как удалось узнать «КП» - Кубань», все случилось в квартире, где мальчик проживает с мамой.

Ребенку приглянулась яркая бутылочка с чистящим средством, стоящая на столе. Мама буквально на минуту отлучилась из кухни в комнату, за это время он успел попробовать содержимое бутылки. В результате ребенок получил сильный ожог губ и ротоглотки.

Ребенка привезли в больницу поздно вечером. Малыш поступил в терапевтическое отделение, врач которого и сообщила полицейским о произошедшем.

- Сейчас проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, сначала ребенку было больно есть и пить, но после обезболивающего малышу стало лучше.

- Сейчас ему назначены специальные обволакивающие препараты и детские антисептики. Угрозы жизни ребенка нет, - добавил «КП» - Кубань» источник в больнице.