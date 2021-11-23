В Сочи завершены поиски 15-летней девочки

В Сочи была объявлена в розыск 15-летняя девушка Фото: Олег Укладов

В Сочи завершены поиски 15-летней местной жительницы. Известно, что подросток ушла из дома в Красной Поляне рано утром. О пропаже дочери сообщила ее мать, по словам женщины, девушка в течение дня не выходила с родными на связь и не отвечала на телефонные звонки.

Полицейские распространили ориентировки, а на выезд из города были отправлены дополнительные наряды сотрудников ГИБДД, которые досматривали весь выезжающий транспорт из Сочи. Как сообщили в УВД по Сочи, в поисках пропавшего ребенка было задействовано более 150 отрядов.

Благодаря слаженным действиям девушку поймали на посту полиции «Магри», она сидела в салоне такси и намеревалась покинуть Сочи. С подростком сейчас работает психолог. Устанавливаются причины, которые заставили ее уйти из дома.