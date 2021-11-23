Более 4 тысяч протоколов за нарушение противоковидных мер составлено на Кубани

В Краснодарском крае действую строгие ограничения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае свыше 500 межведомственных групп следят за исполнением действующих в регионе антиковидных мер. Как сообщили в краевой администрации, в группы вошли полицейские, казаки и сотрудники местных организаций.

Уже составлено более 4 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Самая активная работа по выявлению и пресечению нарушений идет в Армавире, Сочи, Новороссийске и в Анапе.

Под контролем комиссий находятся места массового скопления людей, в основном это торговые центры и общественный транспорт.