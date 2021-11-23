Безработный и бизнесмен претендуют на пост главы Новороссийска

В Новороссийске изберут нового главу города. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске число претендентов на кресло мэра увеличилось до пяти. 23 ноября стало известно о двух новых участниках, подавших соответствующие документы в конкурсную комиссию.

- Это индивидуальный предприниматель Сергей Гончаров и Андрей Рыбкин, который с мая 2021 года зарегистрирован в качестве безработного, - рассказала о соискателях начальник управления делопроизводства Новороссийска Ирина Лобко.

Среди кандидатов на пост главы города-героя также генеральный директор мусороперерабатывающей компании Владимир Шило, военный пенсионер Алексей Самохвалов и еще один пенсионер из Белореченска Олег Нечаев. Прием документов завершится 26 ноября.Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Новороссийск, согласно решению городской Думы, пройдет 21 декабря текущего года.