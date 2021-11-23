На рибейты из кубанского бюджета рассчитывают 10 кинокомпаний

Кинокомпаниям вернут часть средств, потраченных на съемках на территории региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевую кинокомиссию поступили 10 заявок от кинокомпаний, которые рассчитывают на рибейты из краевого бюджета. Это мера поддержки отечественной киноотрасли. Кинокомпании могут рассчитывать на возврат части потраченных на съемки средств, если фильм или какие-то сцены будут сняты на территории Краснодарского края.

– Среди заявок такие проекты, как сериалы «Отпуск» и «Ищейка», комедия «Семейный бюджет». Все заявки будут переданы экспертной комиссии, которая выберет участников проекта, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Программа поддержки кинематографа на территории Кубани запущена в 2019 году. В 2021 из краевого бюджета 20 млн рублей были выделены на субсидии.