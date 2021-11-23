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Общество23 ноября 2021 18:49

Непогода снова может размыть оползневые участки на Мамайском перевале в Сочи

Дорожники будут круглосуточно мониторить ситуацию на автотрассе
Евгения ХАЛИКОВА
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Восстановления поврежденных участков дороги идет в круглосуточном режиме. Фото: УПРДОР "Черноморье"

Восстановления поврежденных участков дороги идет в круглосуточном режиме. Фото: УПРДОР "Черноморье"

Непогода снова может осложнить ситуацию на Мамайском перевале, где 4 октября оползень повредил дорогу. Как сообщили в Росавтодоре, обильные осадки, прогнозируемые в ночь с 23 на 24 ноября, могут размыть пострадавшие от оползневой активности участках трассы Джубга – Сочи.

На трассе будут дежурить группы дорожников со спецтехникой, которые при необходимости будут засыпать дорожное полотно фрезерованным асфальтобетоном. Работы повлекут за собой кратковременные остановки движения автомобилей.