Непогода снова может размыть оползневые участки на Мамайском перевале в Сочи

Восстановления поврежденных участков дороги идет в круглосуточном режиме. Фото: УПРДОР "Черноморье"

Непогода снова может осложнить ситуацию на Мамайском перевале, где 4 октября оползень повредил дорогу. Как сообщили в Росавтодоре, обильные осадки, прогнозируемые в ночь с 23 на 24 ноября, могут размыть пострадавшие от оползневой активности участках трассы Джубга – Сочи.

На трассе будут дежурить группы дорожников со спецтехникой, которые при необходимости будут засыпать дорожное полотно фрезерованным асфальтобетоном. Работы повлекут за собой кратковременные остановки движения автомобилей.