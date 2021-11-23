Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2021 19:12

При пожаре в Сочи погибла женщина

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сочи в пожаре погибла женщина

В Сочи в пожаре погибла женщина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи спасатели были вызваны на пожар, который в поселке Дагомыс. Свидетели сообщили, что заметили дым, валящий из окон квартиры пятиэтажного дома по улице Армавирской.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, прибывшие на место огнеборцы зафиксировали возгорание на площади 30 кв.м. После того, как пожар был ликвидирован, спасатели осмотрели сгоревшее помещение. В одной и комнат они обнаружили тело 50-летней местной жительницы.

Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.