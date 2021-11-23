В уличной драке в Армавире был ранен полицейский

Уличный конфликт завершился поножовщиной в Армавире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Армавире уличный конфликт завершился поножовщиной. Трое местных жителей 21 ноября в 21.30 пристали к прохожему, который оказался местным полицейским не при исполнении обязанностей. После словесной перепали незнакомцы достали нож и нанесли удар в спину капитану полиции.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, раненый страж порядка был доставлен в районную больницу, где ему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемых в преступлении задержали. Ими оказались местные жители, двое из которых были ранее судимы. Следователи устанавливают все детали произошедшего.