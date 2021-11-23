прохожий избил полицейского в Гулькевичском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель села Новоукраинского Гулькевичского района ответит за всплеск агрессии, который проявил по отношению к полицейскому.

20 ноября мужчина наблюдал за работой наряда ДПС, затем подошел к инспекторам и внезапно сильно ударил одного из них в лицо. Как сообщил источник в правоохранительных органах, все участники конфликта ранее знакомы не были и что могло спровоцировать данную ситуацию, тоже неизвестно.

Полицейскому потребовалась помощь медиков. В медицинском заключении сказано, что ему нанесены закрытая травма правого лучезапястного сустава, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб нижней губы. Сейчас он находится под наблюдением врачей. В отношении дебошира, кстати, ранее судимого, составлен административный материал.