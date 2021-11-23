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Происшествия23 ноября 2021 19:47

Прохожий избил полицейского в Гулькевичском районе

Мужчина не смог объяснить всплеск агрессии, но понесет наказание за рукоприкладство
Евгения ХАЛИКОВА
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прохожий избил полицейского в Гулькевичском районе

прохожий избил полицейского в Гулькевичском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель села Новоукраинского Гулькевичского района ответит за всплеск агрессии, который проявил по отношению к полицейскому.

20 ноября мужчина наблюдал за работой наряда ДПС, затем подошел к инспекторам и внезапно сильно ударил одного из них в лицо. Как сообщил источник в правоохранительных органах, все участники конфликта ранее знакомы не были и что могло спровоцировать данную ситуацию, тоже неизвестно.

Полицейскому потребовалась помощь медиков. В медицинском заключении сказано, что ему нанесены закрытая травма правого лучезапястного сустава, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб нижней губы. Сейчас он находится под наблюдением врачей. В отношении дебошира, кстати, ранее судимого, составлен административный материал.