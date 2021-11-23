Узнали, где будут отключения света в Сочи 24 ноября 2021

В Сочи пройдут веерные отключения света Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Сочи запланированы веерные отключения энергии, связанные с работами электриков на электрооборудовании. Без благ цивилизации останется население Адлерского района, проживающее на улицах: Костромская, Ленина, Пчеловодов, Краснопролетарская, Лавровая, Попова, Дачная, Славянская, Малиновая, Петрозаводская, Гастелло, Псебайская, Тульская, Николаевская, Мостовая, Кузнечная, Дачная, Абхазская, Блинова, Владимировская, Ворошиловградская, Коммунаров, Подольская, Попова, Черешня и Черновицкая.

В течение нескольких часов будут обесточены дома в Хостинском районе по следующим адресам: Пятигорская, Лысая Гора, Верхняя Лысая Гора и Молодогвардейская.

В Центральном районе также пройдут ремонтно-профилактические работы, которые повлекут за собой отключения электроэнергии на улицах: Волжская, Виноградная, Анапская, Полтавская, Фадеева, Советская и Горького, а также в переулках Партизанский и Плеханова.

В Лазаревском районе электричества не будет с 8 утра. Стоит запастись терпением жителям поселка Дагомыс, проживающим на улицах Батумское шоссе, Шишкина и Армавирская.