Погода на 24 ноября 2021 года в Краснодаре: залповые ливни и похолодание ожидаются в столице Кубани Фото: Галина КОПЫЛОВА

Резкое похолодание ожидается на Кубани. Первыми его ощутят жители краевого центра.

Уже в среду столбики термометров опустятся до плюс четырех градусов. Это значение станет самым низким в мегаполисе за неделю.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 24 ноября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит 2-4 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Также в городе ожидаются мощные ливни.

Синоптики предупредили о возможном усилении ветра. Его порывы будут достигать 12 м/с.