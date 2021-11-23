Завершается работа по формированию водных границ Карасунских прудов в Краснодаре

В Краснодаре благоустроят Карасунские пруды. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре подходит к завершению 4-летняя работа по формированию водных границ Карасунских прудов. Как сообщили в администрации краевого центра, 13 из 16 прудов уже зарегистрированы в Росреестре. Еще три будут поставлены на государственный кадастровый учет до конца текущего года.

— Сейчас нам необходимо максимально оперативно привести земли Карасунских прудов в юридический порядок. Без этого дальше мы продвинуться не сможем, - рассказал о планах мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

После соблюдения всех юридических деталей в администрации города приступят к разработке проекта благоустройства береговой линии. Там, где это возможно, разобьют скверы и установят детские площадки и зоны отдыха.