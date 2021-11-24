Мужчина, стрелявший из травматического оружия, задержан в Анапе

В анапе задержан 21-летний стрелок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские Анапы разбираются в конфликте местных жителей с их знакомым. Как следует из материала дела, несколько мужчины выясняли отношения, в ходе спора один из них достал оружие и совершил выстрелы. Стрелок был объявлен в розыск.

23 ноября сотрудники ОМВД по Анапе отчитались, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали стрелка, им оказался 21-летний житель Ростовской области. Задержанный пояснил, что произвел всего один выстрел и в воздух. Свой поступок объяснил самообороной, так как опасался за свою жизнь.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение и виновные привлечены к ответственности.