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Происшествия23 ноября 2021 21:00

Мужчина, стрелявший из травматического оружия, задержан в Анапе

Стрелок свои действия объяснил самообороной
Евгения ХАЛИКОВА
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В анапе задержан 21-летний стрелок

В анапе задержан 21-летний стрелок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские Анапы разбираются в конфликте местных жителей с их знакомым. Как следует из материала дела, несколько мужчины выясняли отношения, в ходе спора один из них достал оружие и совершил выстрелы. Стрелок был объявлен в розыск.

23 ноября сотрудники ОМВД по Анапе отчитались, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали стрелка, им оказался 21-летний житель Ростовской области. Задержанный пояснил, что произвел всего один выстрел и в воздух. Свой поступок объяснил самообороной, так как опасался за свою жизнь.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение и виновные привлечены к ответственности.