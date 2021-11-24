Десятки участков дорог ушли под воду в Краснодаре после ночного дождя

Водитель грустит Фото: Галина КОПЫЛОВА

Заливать Краснодар начало с вечера 23 ноября. К утру 24 ноября десятки улиц в городе оказались в воде. При въезде в микрорайон Губернский в яму провалилась легковушка. Из воды машину пришлось вытаскивать спецслужбам.

- Водитель не видел яму, потому что вся дорога на Яцкова в воде. Начиная от Восточно-Кругликовской и до пересечения с улицей Героев Разведчиков. Домбайская на въезде в Губернский тоже плывет, - негодуют местные жители.

С вечера залило еще недостроенную улицу 40-летия Победы. Краснодарцы переживают, что новый асфальт из-за морей на дороге может быстро разрушиться.

В мэрии отмечают, что на улице по заявкам работает водооткачивающая техника. А по прогнозам, 24 ноября до вечера в Краснодаре будет сухая погода, в ночь на 25 число ударят морозы.