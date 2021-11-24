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Общество24 ноября 2021 5:48

Дом профессора Данилюка в Краснодаре отреставрируют в 2022 году

Сейчас разрабатывается проект
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Специалисты работают над проектом. Фото: krd.ru

Специалисты работают над проектом. Фото: krd.ru

Дом профессора Данилюка в Краснодаре обновят уже в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- По объекту получили положительное заключение Росгосэкспертизы. Специалисты отреставрируют здание и модернизируют инженерные сети в 2022 году, - отметили в мэрии.

На реставрацию дома профессора в бюджете города уже отложены необходимые средства.

Также в Краснодаре разрабатывают проектную документацию по сохранению объектов культурного наследия в историческом центре Краснодара. Обновить планируют доходный дом подрядчика Акулова, жилой дом Фришкулиди, жилой дом Пятковой.