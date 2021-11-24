По нацпроекту на Кубани отремонтировали 43 километра трасс

Речь идет о нацпроекте «Безопасные качественные дороги»

В Краснодарском крае продолжают ремонтировать краевые трассы. В этом году по нацпроекту обновлено 43 километра дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Нагрузка на дороги растет с каждым годом. Их содержанию уделяют особое внимание. Нацпроект помогает улучшать дорожную инфраструктуру, ремонтировать и строить новые важные для транспортного сообщения участки между городами и районами, отдаленными населенными пунктами, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В этом году краевые дороги обновили в Сочи, Северском, Калининском, Новопокровском и Усть-Лабинском районах. В их числе участок от станицы Роговской до станицы Новониколаевской, а также дорога между станицами Кавказской и Новопокровской.