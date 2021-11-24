В Краснодаре антимасочница выругалась матом в автобусе и ударила ребенка

Фото: ЧП Краснодар

В краснодарском автобусе накануне разгорелся конфликт. Причиной стало то, что водитель попросил пассажирку надеть маску. Женщина в ответ выругалась, а на выходе из транспорта ударила чужого ребенка по голове.

- Тебе в рыло дать? – начала грубить водителю женщина, когда тот стал снимать ее на мобильник.

- Ты кто такой, я тебе сейчас по башке дам, - не своим голосом кричала пассажирка. А уходя, послала шофера матом.

В полиции Краснодара сообщили, что проводят проверку по данному факту.

- На основании выявленной в соцсетях информации о нарушении общественного порядка, которое явно выражается в неуважении к обществу, назначена проверка. Правоохранители устанавливают личность женщины. Ей грозит административная ответственность по статье о мелком хулиганстве, – прокомментировал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.