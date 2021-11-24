Долги за газ ставят под угрозу отопительный сезон. Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» обратилась в госжилинспекцию Краснодарского края с просьбой провести проверку исполнения требований жилищного законодательства со стороны ООО УК «Наш Родной Квартал». Под управлением данной компании находится 53 многоквартирных дома в Краснодаре.

Сумма долга Управляющей компании перед поставщиком газа по состоянию на 1 октября превысила 2 млн рублей. При этом среднемесячная величина обязательств по оплате ООО УК «Наш Родной Квартал» по договору поставки газа составляет порядка 380 тыс. руб. Задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате, отнесено к грубым нарушениям лицензионного требования и образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Своими безответственными действиями по накоплению долгов и систематической неоплате поставленного газа УК «Наш Родной Квартал» ставит под угрозу тепло и комфорт краснодарцев накануне холодов, – отметил начальник управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.

После рассмотрения обращения госжилинспекция Краснодарского края инициировала процедуру возбуждения административного дела в отношении ООО УК «Наш Родной Квартал» по части 3 статьи 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.