В МЧС предупредили о ливнях с мокрым снегом на Кубани

Сыро будет до конца недели Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильного дождя и снега 24 ноября. В ночь на 25 ноября ожидаются заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Утром и в первую половину дня 24 ноября в Краснодарском крае пройдет дождь и снег. В горах возможен гололед и налипание мокрого снега, - отметили в ведомстве.

Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 25 и 26 дневные температуры не поднимутся выше 9 градусов. С 27 числа потеплеет, но снова пойдут дожди.