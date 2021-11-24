Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 ноября 2021 8:10

В Сочи сотрудницу службы кадастра и картографии оштрафовали на 3,3 млн рублей за взяточничество

Женщине удалось избежать тюрьмы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд озвучил приговор

Суд озвучил приговор

Жительница Сочи работала ведущим специалистом-экспертом в местном управлении службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Женщина за 30 тысяч рублей вносила в Единый государственный реестр недвижимости записи о правах на различные помещения. Деньги брала за ускорение процесса.

В судебном заседании женщина признала вину и отказалась от дачи показаний.

- Жительнице Сочи назначено наказание в виде штрафа в размере 3,3 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края.

Приговор в законную силу не вступил.