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Общество24 ноября 2021 8:17

Более 21 тысячи человек больше суток оставались без воды в Новороссийске

Глава города отстранил от должности директора водоканала
Светлана ОВДЕЙ
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Воды в домах жителей не было больше суток Фото из архива КП

Воды в домах жителей не было больше суток Фото из архива КП

Директор городского водоканала Новороссийска накануне уволен главой Игорем Дяченко. Об этом мэр написал в своем Instagram-аккаунте.

Причиной кадровых изменений стали затяжные работы на аварии трубопровода. Так, без воды в городе больше суток оставались 21 600 жителей. Водоснабжение из-за поломки было прервано по улицам Г. Десантников, частично Волгоградской, пр. Дзержинского, от Г.Десантников, Южной, пр. Ленина 99-109, Молодежной, Пионерской, Вербовой, Хворостянского.

- Считаю недопустимым такое отношение к своим обязательствам и к людям, которые не должны страдать от некомпетентности должностных лиц. Временно исполнять обязанности директора МУП «Водоканал» будет Софронова Эльвира Михайловна – заместитель директора по правовым вопросам и работе с абонентами, - сообщил Игорь Дяченко в публикации.