Поврежденные оползнями участки дорог начали ремонтировать в Сочи

Ремонт пострадавших от оползней дорожных участков начался в Сочи Фото: пресс-служба городской администрации

На поврежденных оползнями участках дорог Сочи начались ремонтные работы. Восстановление трассы обсудили накануне на совещании с сотрудниками Упрдор «Черноморье» и ГИБДД под председательством мэра курорта.

Так, ремонт дорожного полотна проходит на 168 километре в районе Мамайского перевала – здесь создают нижнюю опорную стену. Оползневый процесс на участке предотвратили, в дальнейшем проведут фрезеровку зоны повреждений и уложат асфальтобетон. Восстановить участок запланировано к 6 декабря, третья полоса временно перекрыта для парковки спецтехники.

На 162 километре трассы в районе пансионата «Лучезарный» с 23 ноября введено реверсивное движение, которое продлено до 1 декабря. Ограничения вновь ожидают водителей с 10 по 20 декабря. А на участке в районе Головинки реверс введут с 1 по 20 декабря. На других ремонтируемых участках схему движения планируют восстановить к концу декабря. А в марте 2022 года снимут ограничения и завершат работы на 156 километре в районе Лоо.

– С 24 декабря в Сочи начнется массовый заезд туристов, ждем и большой поток транзитного транспорта. Нужно обеспечить межструктурное взаимодействие и принять меры, чтобы передвигаться по федеральной дороге было комфортно не только гостям, но и местным жителям, – отметил Алексей Копайгородский.