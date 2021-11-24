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Общество24 ноября 2021 8:59

В Хостинском районе Сочи жители остаются без воды из-за аварии на трубопроводе

Восстановить подачу планируют к 19:00
Светлана ОВДЕЙ
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жители Хостинского района Сочи остаются без воды Фото из архива КП

жители Хостинского района Сочи остаются без воды Фото из архива КП

Без воды в Сочи остаются жители нескольких улиц Хостинского района. Причина отключения – авария на трубопроводе, сообщает городской водоканал.

Так, перебои с водоснабжением могут испытывать жители улиц Следопытов, Тепличной, Ивановой Поляны, Механизаторов, Транспортной, Буковой, Севастьянова, Водораздельной и села Раздольного.

- Для обеспечения населения питьевой водой организовано курсирование автоцистерн, размещение которых будет меняться в связи с поступающими заявками. Завершить ремонтные работы запланировано к 19:00, - сообщают в водоканале Сочи.