Около 24,5 тысячи кубанских выпускников 1 декабря напишут итоговое сочинение

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 1 декабря школьники 11 классов напишут итоговое сочинение. Его результаты будут допуском к экзаменам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- На сочинение дается 3 часа 55 минут. За это время ученики должны написать текст на 350 слов. На выбор предоставляется пять тем, например, «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», - отметили специалисты.

Направления для сочинений озвучат за 15 минут до старта. В этом году испытания перед государственной итоговой аттестацией пройдут 24,5 тысячи кубанских выпускников.