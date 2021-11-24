До 10 лет колонии грозит жителю Новороссийска за изготовление наркотиков

Обвиняемый выращивал во дворе коноплю для приготовления наркотика Фото из архива КП

В Новороссийске перед судом предстанет местный житель за изготовление и хранение наркотиков. Растения и нарковещества обнаружили в доме обвиняемого, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Так, 24-летний парень решил изготавливать наркотики для собственного употребления. Во дворе его дома росли 26 кустов конопли для приготовления марихуаны – у обвиняемого изъяли пакет массой в 7 граммов. Кроме того, найдено 6 пакетов с производным N-метилэфедрона - около 4 граммов.

- По возбужденному ранее уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы переданы для рассмотрения в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы краевого МВД.