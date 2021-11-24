В Нацпарке Сочи высадили 500 кустов самшита

Программа по восстановлению самшита рассчитана до 2030 года Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочинском Нацпарке накануне высадили 500 кустов самшита колхидского. С начала 2021 года здесь произрастают 5 тысяч новых реликтовых растений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Растения почти полностью уничтожены инвазивным вредителем — самшитовой огневкой. Ученые-энтомологи нашли выход борьбы, что помогает восстанавливать самшит.

— Самшит в Сочинском национальном парке высаживают третий год. Приживаемость саженцев высокая - от 95 до 98%. Главное — не допустить повторного заражения и гибели этого эндемика от вредителей, — отметил директор Сочинского национального парка Михаил Лапин.

Программа по восстановлению растения рассчитана до 2030 года. С начала посадки в Нацпарке уже произрастают 13 тысяч реликтовых растений.