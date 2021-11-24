Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер при пожаре, наградили медалью Совета Федерации

Марианна Хахузокова и Мурат Кумпилов Фото: @muratkumpilov

Школьнице из Адыгеи, спасшую сестер при пожаре, вручили медаль Совета Федерации. О награждении сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

- С большой радостью выполнил приятную миссию – восьмикласснице СОШ № 1 а. Понежукай Теучежского района Марианне Хахузоковой вручил памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» и от имени Председателя СФ Валентины Ивановны Матвиенко поздравил школьницу с заслуженной наградой, - сообщил в публикации Мурат Кумпилов.

Напомним, в марте этого года Марианна вывела из горящего дома младших сестер к маме и старшему брату. Школьница – первая в Адыгее, получившая учрежденную недавно медаль Совета Федерации.