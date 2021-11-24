2-летний ребенок и две женщины погибли при пожаре в Крыловском районе Кубани

Тела обнаружили в одной из комнат дома Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Возгорание в жилом доме, унесшее три жизни, произошло накануне в Крыловском районе Кубани. В помещении были обнаружены тела ребенка и двух женщин, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Предварительно, накануне ночью в одной из комнат дома, что находится в хуторе Тимашевка муниципалитета, произошел пожар. Увидев пламя, соседи вызвали экстренную службу. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после чего в доме обнаружили тела трех человек.

В результате пожара погибли 2-летний ребенок, его 41-летняя мать и 66-летняя бабушка.

- На месте возгорания работает следователь, проводится проверка, в ходе которой будут назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.