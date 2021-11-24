Травмированной туристке в Сочи понадобилась помощь спасателей

Спасатели доставили пострадавшую медикам Фото: пресс-служба ЮРПСО

В Сочи туристке, травмированной в Сухом каньоне реки Псахе, понадобилась помощь спасателей. Девушка не могла самостоятельно передвигаться, сообщают в пресс-службе ЮРПСО.

Так, туристка, прогуливаясь по окрестностям, поскользнулась на мокром участке тропы, упала и скатилась по склону в реку. При падении девушка травмировала плечо и получила ссадины и ушибы. Тогда пострадавшая обратилась в службу спасения по номеру «112» и рассказала о своем местоположение и о том, что самостоятельно продолжить путь не может.

- Сотрудники МЧС нашли девушку на скальном участке Сухого каньона, левее от основной тропы, оказали ей первую помощь, иммобилизовав плечевой сустав фиксирующей повязкой. Позже туристку вывели из горнолесной местности, после чего на служебном автомобиле доставили на станцию скорой помощи Хостинского района и передали медикам, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО.