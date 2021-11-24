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Общество24 ноября 2021 12:50

Три новые круглогодичные ярмарки с 1 декабря начнут работу в Краснодаре

Всего в краевом центре развернуто 89 торговых территорий
Светлана ОВДЕЙ
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На ярмарках можно приобрести продукцию кубанских аграриев Фото из архива КП

На ярмарках можно приобрести продукцию кубанских аграриев Фото из архива КП

Три круглогодичные ярмарки с 1 декабря начнут работу в Краснодаре. Новые торговые территории будут рассчитаны на более чем 600 мест. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Одна из ярмарок на 20 торговых мест расположится по улице им. Захарова, которая прежде работала как ярмарка выходного дня. С 1 декабря посещать ее можно ежедневно с 08:00 до 20:00. Вторую ярмарку откроют в Карасунском округе, южнее автодороги «Краснодар-Кропоткин». Она рассчитана на продажу продукции 300 аграриев. Третья территория по продаже автозапчастей разместится по улице Ессентукской в Пашковском жилом массиве. Здесь также будет насчитывать 300 торговых мест.

Всего в Краснодаре работают 89 торговых ярмарок на 10 327 мест. Из них 10 – непродовольственные, рассчитанные на 2647 торговых точек.