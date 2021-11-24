Эксперты Кадастровой палаты Кубани рассказали, из чего состоит кадастровая стоимость и как ее оспорить Фото из архива КП

В Кадастровой палате Кубани рассказали, из чего складывается кадастровая стоимость недвижимости и как ее оспорить. Это результат оценки объекта недвижимости, определяемый факторами ценообразования. Кадастровая стоимость нужна при расчете налогов на землю и имущество, аренды, выкупной стоимости недвижимости в случае выкупа из муниципальной и госсобственности.

При расчете может учитываться город и район расположенной недвижимости, границы зон с особыми условиями пользования, состояние и площадь. Кадастровую стоимость на Кубани определяет «Краевая техническая инвентаризация – Краевое БТИ».

Узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости можно на сайте Росреестра. С помощью сервисов «Публичная кадастровая палата», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки». С помощью выписки ЕГРН можно не только узнать кадастровую стоимость, но и подтвердить ее – она выдается бесплатно любому лицу в офисах МФЦ, так и онлайн на сайте Росреестра, портале Госуслуг или через сервис Федеральной кадастровой палаты

Для оспаривания кадастровой стоимости отправляется заявка в комиссию или в суд любым человеком, компанией или арендатором. Основание - установление для объекта недвижимости его рыночной стоимости. Обратиться в комиссию можно только в субъекте страны. Заявление подается со дня внесения в ЕГРН результатов кадастровой госоценки до внесения новых результатов или результатов оспаривания или пересчета кадастровой стоимости при изменении свойств объекта недвижимости. Узнать о перерасчете можно, заказав выписку о кадастровой стоимости.

Заявление подается с выпиской из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, копией документа о праве на объект, отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.

Для исправления ошибок при определении кадастровой стоимости в заявлении указываются ФИО физлица, наименование юридического лица, номер телефона заявителя, почтовый адрес и при наличии адрес эл. почты, кадастровый номер объекта недвижимости, содержание ошибок, при необходимости указать номера страниц (разделов) отчета, на которых находятся ошибки, обоснование сведений ошибочными.

Подать заявление можно лично в Краевое БТИ в Краснодаре, ул. Гагарина, 135/1 или в его отделах, в бумажном виде по почте на адрес Краевого БТИ, электронно с усиленной квалифицированной эл. подписью заявителя на адрес электронной почты Краевого БТИ adm@kubbti.ru.

- На принятие решения по заявлению об исправлении ошибок отводится 30 дней с момента поступления в Краевое БТИ. В случае отказа в исправлении ошибок решение Краевого БТИ может быть оспорено в порядке административного судопроизводства в Краснодарском краевом суде» – подчеркнул начальник Управления государственной кадастровой оценки Краевого БТИ Александр Анатольевич Лысенко.