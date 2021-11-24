21-я встреча пограничных ведомств/береговых охран прибрежных стран Черноморского региона состоялась в Сочи

В Сочи прошло заседание руководителей береговых охран прибрежных стран Черноморского региона.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса заседание не проводилось, поэтому в этот раз на мероприятии были подведены итоги двухлетнего взаимодействия сторон в рамках Форума сотрудничества пограничных ведомств береговых охран прибрежных стран Черноморского региона. Вначале представитель Российской делегации вице-адмирал Роман Толок выразил слова соболезнования Болгарской стороне в связи с аварией, которая произошла накануне, погибли 45 человек в том числе 12 детей.

Далее участники обменялись оценками об обстановке в сфере пресечения противоправной деятельности, отчитались о результатах проделанной работы за два года, а также определили приоритетные задачи и план практических мероприятий сотрудничества на 2022 год.

- Подобные встречи, став хорошей традицией, позволяют нам быть уверенным в нашем единстве. Единстве понимания всех угроз, которые складываются в нашем регионе. Единстве позиции по вопросам сотрудничества в целях безопасности наших граждан, наших государств, - сказал вице-адмирал Роман Толок.

После совещания представители делегации высадили в Орнитологическом парке саженцы Оливы Европейской. Председательство на форуме осуществляется странами поочередно. В этом году оно переходит от турецкой стороны к России.