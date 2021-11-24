Губернатор Кубани и Министр просвещения РФ обсудили развитие ВДЦ «Смена»

Вениамин Кондратьев и Сергей Кравцов провели совещание в ВДЦ "Смена" Фото: пресс-служба краевой администрации

Вениамин Кондратьев и министр просвещения РФ Серей Кравцов накануне обсудили развитие ВДЦ «Смена» Анапы. Совещание прошло 24 ноября на территории центра, сообщает пресс-служба краевой администрации.

–Для развития направления важно решить вопросы использования внутренней территории в ВДЦ «Смена», часть которой находится в собственности третьих лиц, необходимо вернуть земли. Сейчас эту работу успешно проводим при поддержке губернатора края, мэра Анапы и службы судебных приставов, - отметил Сергей Кравцов.

–На Кубани работают два всероссийских лагеря – круглогодичные центры, для которых нужна поддержка и развитие. Сегодня ВДЦ «Смена», как и «Орленок», должен распоряжаться целостной территорией и вернуть утраченные участки, что позволит раскрыть еще больший потенциал, – в свою очередь, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Для обновления ВДЦ «Смена» рассмотрят развитие лагеря и территории поселка Сукко, предусмотрят в новом генплане Анапы логистику, пути для транспорта и пешеходов к морю.