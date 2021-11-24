Кубанские гимнастки завоевали «золото» чемпионата мира в Финляндии

Гимнастки из Краснодарского края - первые на чемпионате мира Фото: пресс-служба администрации региона

Кубанские гимнастки выиграли «золото» чемпионата мира, проходившего в Финляндии. На соревнованиях собрались более 500 спортсменов из 14 государств, в том числе краснодарская команда «Небеса». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Гимнастки из Краснодарского края выступали в Хельсинки. По итогам соревнований коллектив совместно с двумя командами из Москвы заняли первую ступень пьедестала.

- Поздравляю наших спортсменок с победой на чемпионате мира. Эстетическую гимнастику на Кубани развивают в шести муниципалитетах, где тренируются более 700 человек. В списки кандидатов в сборные команды страны входят 10 спортсменок из региона, – отметил вице-губернатор Александр Власов.

Команда «Небеса» – многократный призер чемпионатов и первенств России и мира. Тренер спортсменок - президент краевой федерации эстетической гимнастики Мария Иванова.