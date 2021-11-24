По 2 млн рублей на развитие получат три колледжа Кубани

Три колледжа Кубани профинансируют 2 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Три колледжа Краснодарского края вошли в ТОП-20 лучших учреждений в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена». Организации получат по 2 миллиона рублей на развитие, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, изменения ожидают Краснодарский архитектурно-строительный техникум, Вознесенский техникум пищевых производств и Краснодарский краевой колледж культуры. Еще одна победа края - второе место среди регионов по количеству победителей конкурса. Так, лауреатами стали 19 кубанских студентов.

– Гордимся нашими колледжами и студентами. Такие проекты, как «Большая перемена», помогают выявить учеников с активной жизненной позицией, нестандартным мышлением и творческими способностями, помогают проявить себя, учиться новому, развиваться и менять мир к лучшему, –подчеркнула министр образования науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева.