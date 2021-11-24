Российско-нидерландский сельскохозяйственный научный центр создадут на Кубани

На Кубани создадут международный научный центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае заключено важное соглашение, которое оставит след в развитии отечественной аграрной науки. В регионе будет создан российско-нидерландский сельскохозяйственный научный центр. Это первый в стране подобный проект. Как сообщили в краевой администрации, перспективы сотрудничества с послом Королевства в России Хиллесом Бесхоором Плухом обсудил вице-губернатор Андрей Коробка.

– Кубань – один из сильнейших регионов РФ по развитию аграрной науки. Нам интересен опыт Нидерландов. Это один из самых передовых мировых лидеров по разработке агротехнологий, – рассказал Андрей Коробка.

Хиллес Бесхоор Плух подчеркнул, что создании совместного научного центра по сельскохозяйственной науке будет полезно всем сторонам. По словам дипломата, в Нидерландах уделяет особое внимание технологиям. Бизнес, власть и наука там действуют сообща.