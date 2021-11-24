Впервые за 15 лет будет отремонтирована центральная улица Белореченска

В Белореченске впервые за 15 лет отремонтируют центральную улицу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белореченске впервые за 15 лет отремонтируют центральную улицу Ленина. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.

– Это центральная улица муниципалитета, здесь расположено много общественно-значимых и социальных объектов – школы, поликлиника, почта, рынок, а также сквер, который стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, – рассказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

Проект разобьют на два этапа. Сначала в 2022 году отремонтируют участок дороги протяженностью в 2,3 км, в 2023 завершат оставшиеся 2,35 км. После ремонта на улице появятся новые фонари, остановочные павильоны, велодорожки, также проведут озеленение и благоустроят тротуары. Финансируется благоустройства центра города за счет госпрограммы «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края».