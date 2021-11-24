Более 23 тысяч саженцев было высажено в лесах Краснодарского края

Волонтеры высадили более 23 тысяч саженцев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В кубанских лесах за месяц акции «Сохраним лес» было высажено более 23 тысяч саженцев деревьев: клена, ясеня, липы, кизила, можжевельника, дубы, береза и сосны. Лесовосстановительные работы прошли в Лабинском, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Отрадненском, Красноармейском, Ейском и Туапсинском районах, а также в Новороссийске и в Горячем Ключе.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, акция прошла в рамках национального проекта «Экология». Участниками акции стали почти 800 жителей Кубани.