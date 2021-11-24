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Общество24 ноября 2021 16:57

Более 23 тысяч саженцев было высажено в лесах Краснодарского края

Лесовосстановительные работы прошли в рамках акции «Сохраним лес»
Евгения ХАЛИКОВА
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Волонтеры высадили более 23 тысяч саженцев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Волонтеры высадили более 23 тысяч саженцев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В кубанских лесах за месяц акции «Сохраним лес» было высажено более 23 тысяч саженцев деревьев: клена, ясеня, липы, кизила, можжевельника, дубы, береза и сосны. Лесовосстановительные работы прошли в Лабинском, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Отрадненском, Красноармейском, Ейском и Туапсинском районах, а также в Новороссийске и в Горячем Ключе.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, акция прошла в рамках национального проекта «Экология». Участниками акции стали почти 800 жителей Кубани.