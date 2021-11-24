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Общество24 ноября 2021 17:12

Умерла Мухаббат Муратова – врач-терапевт Мостовской больницы

Мухаббат Муратова умерла на 71 году жизни
Евгения ХАЛИКОВА
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Скончалась Мухаббат Муратова, известный в Мостовском районе врач-терапевт. Фото: sergejlasunov

Скончалась Мухаббат Муратова, известный в Мостовском районе врач-терапевт. Фото: sergejlasunov

В Мостовском районе на 71 году жизни умерла Мухаббат Муратова. Об этом сообщили глава Мостовского района Сергей Ласунов.

Имя Мухаббат Муратовой вписано в историю районного здравоохранения. Трудовую деятельность начала в 1993 году с должности участкового врача-терапевта. Уже через два года заведовала терапевтическим отделением районной больницы в Мостовской. За самоотверженное служение медицине и профессионализм Мухаббат Махсудовна была приставлена к награде «Отличник здравоохранения».

Администрация и Совет муниципального образования Мостовский район выражают соболезнования семье Мухаббат Муратовой.