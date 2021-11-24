По инициативе Вениамина Кондратьева детский отдых может стать национальной программой

В Анапе прошло видеосообщение по детском отдыху. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края предложил включить детский отдых в отдельное направление национального проекта по туризму. Как объяснил Вениамин Кондратьев, это не самый рентабельный бизнес и собственники частных детских лагерей не могут самостоятельно поддерживать и развивать инфраструктуру на должном уровне. С такой инициативой губернатор Кубани выступил в Анапе на совещании по модернизации объектов инфраструктуры детского отдыха.

– Сегодня подавляющее большинство лагерей – частные. Это важное направление, которому требуется поддержка. В этом году мы предусмотрели 2,3 млрд рублей на подготовку лагерей и санаториев к летнему сезону. В результате смогли принять 220 тыс. ребят со всей страны. Но чтобы полностью решить вопрос с инфраструктурой, необходим больший объем финансирования. А это обременительно для краевого бюджета. Поэтому предлагаем внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму, что позволит дополнительно привлекать федеральные деньги, – рассказал об инициативе глава региона Вениамин Кондратьев.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выслушал доводы губернатора Кубани по видеосвязи. Он поддержал идею и обещал, что ряд решений будут приняты уже в 2021 году. В рамках нацпроекта по туризму возможно строительство новых и реконструкция существующих детских объектов.