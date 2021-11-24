Вандалы разбили памятники на кладбище в Ленинградском районе

В хулиганстве подозревают местных школьников. Фото: adminleningrad

В поселке Первомайском Ленинградского района неустановленные лица осквернили 37 захоронений на местном кладбище. Злоумышленники разбили могильные плиты и повредили надгробия.

Акт вандализма первыми выявили сотрудники поселковой администрации. Как сообщили в администрации Ленинградского района, родственники обратились за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские приступили к поискам вандалов. В хулиганстве подозревают местных школьников. Ведется следствие.