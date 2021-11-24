Фельдшерско-акушерский пункт построят в Успенском районе

В отдаленных селах региона открываются фельдшерско-акушерские пункты. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В поселке Дивном Успенского района откроют фельдшерско-акушерский пункт. Лечебное учреждение появится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В поселке проживают около 500 человек, в том числе 97 детей и пока людям приходиться обращаться за врачебной помощью в поликлиники райцентра.

Пункт будет оснащен современные медицинским оборудованием. Как сообщили в администрации Краснодарского края, жители поселка смогут получить медицинскую помощь в палате дневного стационара, также будут оборудованы процедурный кабинет и комнаты для хранения медикаментов.