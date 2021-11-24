В краснодарскую школу № 72 поступило сообщение об угрозе взрыва

В Краснодаре "заминировали" школу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 24 ноября сотрудники правоохранительных органов были вынуждены эвакуировать учеников и учителей гимназии № 72, расположенной на улице Тургенева. Руководству учебного заведения позвонил неизвестный и сообщил, что здание заминировано. Информация сразу же была передана в службу экстренного реагирования.

– Звонок с информацией о том, что хотят поджечь или заминировать школу поступил в 18.06. В школе находились 118 человек, в том числе 23 педагога, - сообщили в пресс-службе мэрии подробности инцидента.

Сейчас на территории школы работают кинологи и взрывотехники. Проводится обследование территории.