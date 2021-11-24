Кубанские предприятия получат налоговые бонусы за отдых детей своих сотрудников

Идею круглогодичного детского отдыха обсудили в Анапе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил ввести налоговые льготы для предприятий, которые в межсезонье отправляют детей своих сотрудников на отдых. Как подчеркнул глава региона, подобная мера поддержки благоприятно скажется и на компаниях, и на частных детских лагерях. В краевой администрации сообщили, что инициатива была озвучена министру просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания, которое прошло в Анапе в онлайн-режиме.

– Чтобы сохранить детские здравницы, в регионе уже предусмотрели меры поддержки: выделили средства на ремонт, снизили ставку по налогу на имущество. Необходимо вводить новые преференции, чтобы обеспечить им полноценную загрузку круглый год. Одна из них - налоговый вычет предприятиям, которые отправляют детей сотрудников в лагеря в межсезонье, – рассказал Вениамин Кондратьев

Средняя загрузка детских здравниц в межсезонье не превышает 50%. Идею предоставить компаниям налоговые льготы министр просвещения поддержал и отметил, что ее можно реализовать.